Начальник Управления МВД России по Казани представил нового руководителя личному составу отдела полиции «Сафиуллина»
Сегодня начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин представил нового руководителя личному составу отдела полиции «Сафиуллина». Им стал полковник полиции Владимир Ветлугин, экс-начальник Управления МВД России по Нижнекамскому району. Сообщает об этом пресс-служба ведомства.
В мероприятии принимали участие глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Марат Закиров, председатель Приволжского районного суда Казани Ринат Сафин, руководитель следственного отдела по Приволжскому району Казани Марсель Мустафин, врио прокурора Приволжского района Казани Алия Саетгараева, начальники служб и подразделений отдела полиции «Сафиуллина».
Мищихин рассказал, что у Ветлугина весьма богатый послужной список, и выразил надежду, что коллектив поддержит своего нового руководителя.
Владимир Ветлугин окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции. В органах внутренних дел Татарстана с 1999 года, начал с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Нижнекамска. В 2013 году был назначен замначальника УМВД — начальником полиции Управления МВД РФ по Нижнекамскому району. В 2016 году был переведен в начальники отдела МВД по Бавлинскому району, с 2017 по 2021 год занимал должность начальника Управления МВД России по Нижнекамскому району.
В конце октября министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин представил личному составу УМВД России по Нижнекамскому району вновь назначенного начальника — подполковника полиции Айдара Фасхутдинова.
комментарии