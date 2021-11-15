Начальник Управления МВД России по Казани представил нового руководителя личному составу отдела полиции «Сафиуллина»

Фото: Максим Платонов

Сегодня начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин представил нового руководителя личному составу отдела полиции «Сафиуллина». Им стал полковник полиции Владимир Ветлугин, экс-начальник Управления МВД России по Нижнекамскому району. Сообщает об этом пресс-служба ведомства.

В мероприятии принимали участие глава администрации Вахитовского и Приволжского районов города Марат Закиров, председатель Приволжского районного суда Казани Ринат Сафин, руководитель следственного отдела по Приволжскому району Казани Марсель Мустафин, врио прокурора Приволжского района Казани Алия Саетгараева, начальники служб и подразделений отдела полиции «Сафиуллина».

Мищихин рассказал, что у Ветлугина весьма богатый послужной список, и выразил надежду, что коллектив поддержит своего нового руководителя.

Владимир Ветлугин окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции. В органах внутренних дел Татарстана с 1999 года, начал с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД Нижнекамска. В 2013 году был назначен замначальника УМВД — начальником полиции Управления МВД РФ по Нижнекамскому району. В 2016 году был переведен в начальники отдела МВД по Бавлинскому району, с 2017 по 2021 год занимал должность начальника Управления МВД России по Нижнекамскому району.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце октября министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин представил личному составу УМВД России по Нижнекамскому району вновь назначенного начальника — подполковника полиции Айдара Фасхутдинова.



Дарья Акимова