У пассажирки авиарейса Стамбул — Казань нашли экстремистскую книгу

В Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая у 37 –летней пассажирки, летевшей из Стамбула, нашли книгу, включенную в федеральный список экстремистских материалов, — ее ввоз на таможенную территорию Евразийского экономического союза запрещен. Об этом сообщает Татарстанская таможня.



По словам жительницы Казани, она возвращалась домой из Турции после учебы на Коран-хафиза и книгу приобрела самостоятельно «лично для себя» — и не знала, что она входит в список экстремистской литературы. В итоге были составлены административные протоколы. Саму книгу изъяли.

Подобный случай произошел около года назад — у студентки из Татарстана, прибывшей авиарейсом Стамбул — Казань, нашли книгу из федерального перечня экстремистских материалов. Девушка объяснила, что книгу приобрела самостоятельно для изучения религии и не знала, что она входит в список экстремистской литературы.