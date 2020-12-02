У татарстанской студентки, прибывшей из Стамбула, нашли экстремистскую книгу

Фото: Роман Хасаев

У 22-летней студентки из Татарстана, прибывшей авиарейсом Стамбул — Казань, нашли книгу из федерального перечня экстремистских материалов, ввоз которой запрещен. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

Девушка объяснила, что книгу приобрела самостоятельно для изучения религии и не знала, что она входит в список экстремистской литературы. На студентку составили административные протоколы, книгу изъяли.

В таможне отметили, что с начала года это уже третий факт ввоза экстремистских материалов в Татарстан.

Ранее татарстанские таможенники выявили 43 незадекларированных ювелирных украшения у россиянки, прилетевшей из Стамбула в Казань.