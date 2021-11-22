В Казани участились преступления, совершенные несовершеннолетними

В столице Татарстана стали чаще происходить преступления, совершенные несовершеннолетними, а также возросло количество подростков, которых привлекли к уголовной ответственности. Об этом рассказали в казанской мэрии.

Как заявил начальник Управления МВД России по Казани Александр Мищихин, особое внимание уделяется выявлению неблагополучных семей и детей, которые склонны к совершению неприемлемых поступков.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

С теми, кто состоит на учете, полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия. Благодаря этому уже удалось снять с учета 574 ребенка и 627 семей.

Сегодня сообщалось, что в столице РТ с начала года зарегистрировали порядка 19,5 тысячи преступлений. Это на 4,1% меньше, чем в 2020 году.

Диана Жиленкова