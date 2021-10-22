В Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в больницах

Фото: Максим Платонов

В Чувашии ввели режим повышенной готовности из-за нехватки кислорода в медучреждениях для лечения больных с COVID-19. Об этом заявил глава республики Олег Николаев в рамках экстренного заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Сегодня в стационарах находится более 3 300 человек, на аппарате ИВЛ — 109 человек. Дефицит в кислороде испытывается в объеме 50% от потребности. По словам главы республики, в настоящий момент собраны все его запасы, но угроза сохраняется.

Фото: realnoevremya.ru

Также Николаев сообщил о взаимодействии по этому процессу с такими федеральными ведомствами, как Минпромторг, Минздрав и Росздравнадзор. Глава республики поручил уточнить информацию о наличии резервов кислорода на производственных предприятиях Чувашии, а также дал поручение Минтрансу решить вопрос по транспортировке кислорода.

Несколько дней назад Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина передало из воинских частей регионам более 280 тонн сжиженного кислорода для больниц.



Диана Жиленкова