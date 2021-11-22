В России теперь можно заключать трудовой договор дистанционно

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор между работодателем и сотрудником удаленно. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь трудовой договор можно будет подписывать в электронном виде без дублирования в бумажном варианте. Также документ позволит соискателям без посещения отдела кадров подписывать документы электронной подписью и получить государственные, муниципальные, банковские и другие услуги, где требуются данные от работодателя.

Организации сами должны будут принять решение о переходе на электронный кадровый документооборот. Об этом работодателю понадобится уведомить сотрудников, а те имеют право отказаться.

Фото: pixabay.com

Федеральный закон об удаленной работе был подписан Владимиром Путиным в декабре 2020 года.

Дарья Акимова