В альметьевских школах появились пропускные будки

Фото: соцсети

В нескольких образовательных учреждениях Альметьевска на входах появились пропускные будки — фотографией будки в школе №25 поделились в социальных сетях.



По словам пользователей, будки появились еще в нескольких школах города — № 16, 20, 21 и 26. Пункты охраны в некоторых школах установили около двух недель назад, но самой охраны там пока нет.

Пользователи предположили, что такие меры вводятся для борьбы с шутингом, и в связи с трагическими событиями 2021 года в учебных заведениях могут ввести пропускной режим.

Фото: Максим Платонов (архив)

После майских событий в казанской гимназии №175 началось обсуждение того, как усилить безопасность школ и не допустить повторения трагедии. Минобрнауки республики провело мониторинг и заключило, что на оснащение всех образовательных учреждений Татарстана охранными системами потребуется 5,4 млрд рублей, о чем и направило заявку в федеральное Минпросвещения.

Маргарита Головатенко