На доплаты пенсионерам в России выделяется 1,1 млрд рублей

На региональные социальные доплаты для неработающих пенсионеров направят более 1,1 млрд рублей из федерального бюджета. Под эту норму подпадают пенсионеры, которые нигде не трудоустроены и общий доход которых ниже прожиточного минимума для этого региона. Пресс-служба правительства РФ сообщает, что соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги из бюджета направят в 15 регионов, где получателей социальных доплат стало больше. Это Бурятия, Карелия, Якутия, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Амурская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская и Новосибирская области, Ненецкий и Чукотский автономные округа.

Вопрос о том, чтобы выделить финансирование, был одобрен на заседании правительства 17 ноября.

Напомним, вот уже 8 месяцев подряд на фоне инфляции сокращается реальный размер пенсии в России. Происходит это на фоне высокой инфляции. В последний раз он вырастал в январе 2021 года: средний размер пенсии вырос на 0,4%В феврале пенсии сократились на 0,1% в сравнении с тем же периодом 2020 года, в марте — на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%. В июне размер пенсии упал на 1%, в июле — на 0,9%, в августе — на 1%, а в сентябре уже — на 1,8%.



Людмила Губаева