В Казани утром пробки достигали 8 баллов, сейчас — 7 баллов

В Казани утром в понедельник, 22 ноября, наблюдаются 8-балльные пробки, таковы данные сервиса «Яндекс. Карты».

Аварии в городе произошли на Оренбургском тракте и на ул. Баки Урманче, ул. Декабристов. В пробках стоят проспект Победы, ул. Родины, ул. Фучика, ул. Ломжинская, ул. Танковая, ул. Николая Ершова, ул. Аграрная, ул. Мира, ул. Аделя Кутуя и ул. Патриса Лумумбы.

Ситуация на дорогах осложняется тем, что в городе увеличилось время ожидания транспорта. В связи с проверками QR-кодов, стартовавшими в понедельник, посадка пассажиров занимает дольше времени. Сотрудники транспорта сталкиваются с возмущением пассажиров, и это тоже задерживает выезд маршрутов.

После начала действия QR-кодов на общественном транспорте сильно поднялись цены на такси. Цены по тарифу «Эконом» утром, когда большинство граждан должно направиться на работу, не опускаются ниже 200 рублей. В среднем — превышают 300 рублей, но это не предел. Пользователи сообщают, что по бюджетному тарифу утром вполне можно увидеть цену в 500 рублей.

Маргарита Головатенко