Адмирал Попов заявил, что подлодка «Курск» погибла от столкновения с субмариной НАТО

Атомная подводная лодка (АПЛ) «Курск» в 2000 году погибла в столкновении с субмариной НАТО. Название субмарины известно с вероятностью 90%, заявил адмирал Вячеслав Попов, тогда командовавший Северным флотом.



12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров «Курск» погиб. Официальная версия: на борту взорвалась торпеда, боезапас детонировал. Погибли все 118 членов экипажа.

«Подводная лодка, которая столкнулась с «Курском», следила за «Курском», видимо, но не сумела в тех условиях состояния моря и всех иных условиях обеспечить безопасность, сблизилась слишком близко, либо маневр «Курска» привел к потере контакта…», — приводит «РИА Новости» слова Попова.

Адмирал заявил, что наименование субмарины известно с вероятностью 90%, однако он не может публично сказать об этом: «<…> чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их. Я их выложить не могу. Натовская подводная лодка. И она была там, в районе, где она столкнулась с «Курском».

Фото: wikipedia.org

В Санкт-Петербурге и других российских городах в августе 2020 года прошли торжественно-траурные мероприятия в память о 20-й годовщине трагедии на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) «Курск».

Маргарита Головатенко