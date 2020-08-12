В России почтят память погибших моряков подлодки «Курск»

В Санкт-Петербурге и других российских городах сегодня пройдут торжественно-траурные мероприятия в память о 20-й годовщине трагедии на атомном подводном ракетном крейсере (АПРК) «Курск», унесшей жизни всех 118 членов экипажа.

В Петербурге в церемонии возложения цветов, митингах и поминальных молебнах примут участие родственники погибших. Так, в Николо-Богоявленском морском соборе северной столицы, имеющем статус морского собора, где установлена мемориальная доска с именами всех членов экипажа «Курска», пройдет служба с поминовением погибших подводников.

В Мурманской области сегодня также пройдут памятные мероприятия. Кроме того, в этом году благодаря епископу Мурманскому и Мончегорскому Симону рядом с мемориалом, рубкой атомной подводной лодки «Курск», представят четыре подаренные Мурманску иконы с ликами всех погибших подводников. Как уточнил ТАСС заместитель министра внутренней политики Мурманской области Андрей Сахаров, это точные копии икон Господа Вседержителя, Божьей матери Курской, Святителя Николая Чудотворца, князя Владимира.

Траурные мероприятия пройдут и в городах базирования Военно-морского флота: Севастополе, Балтийске, Владивостоке, Североморске и Видяево, а также в Воронеже и Курске, где захоронены моряки подлодки.

Атомный подводный ракетный крейсер К-141 «Курск» Северного флота принял участие в военно-морских учениях в Баренцевом море 12 августа 2000 года . На борту находился штатный экипаж, группа офицеров штаба дивизии и гражданские специалисты завода «Дагдизель» — всего 118 человек. Около 11:00 в районе маневров произошли два подводных взрыва. После того как лодка несколько часов не выходила на связь, начались поиски.

13 августа аппаратура крейсера «Петр Великий» обнаружила на дне К-141, лежащую на глубине 108 м. Началась спасательная операция, однако подводные аппараты так и не смогли пристыковаться к затонувшей АПЛ.

19 августа операция стала международной. На помощь российским морякам пришли норвежские суда Seaway Eagle и Normand Pioneer с британским спасательным аппаратом. 21 августа норвежским водолазам удалось вскрыть нижний люк девятого отсека и выяснить, что все находившиеся на борту лодки погибли.

26 августа президент России Владимир Путин присвоил командиру «Курска» Геннадию Лячину посмертно звание Героя России, 117 членов экипажа и находившиеся на субмарине специалистов посмертно наградили Орденами Мужества.

Тела 12 членов экипажа «Курска» удалось поднять только осенью. В дальнейшем из лодки были извлечены тела еще 103 моряков, останки трех человек не смогли обнаружить. Через год подлодка была поднята на поверхность, в апреле 2002 года ее отправили на судоремонтный завод «Нерпа» для утилизации.

