Перевозчики Казани обратились за помощью к МВД по республике из-за введения QR-кодов

Перевозчики Татарстана сегодня направили обращение к министру внутренних дел республики Артему Хохорину в связи с введением QR-кодов в общественном транспорте. Об этом сообщили в Ассоциации автотранспортных предприятий республики.



Перевозчики не исключают, что при проверке сертификатов будут возникать конфликтные ситуации. Перевозчики Казани попросили Хохорина разработать алгоритм оперативного реагирования по районам города.

Фото: realnoevremya.ru

Например, если экипаж автобуса позвонил в полицию при возникновении конфликтных ситуаций, то правоохранителям нужно оперативно выезжать на место. Перевозчики предлагают закрепить ответственных лиц за каждым районом.

В АТП РТ отмечают, что на введение системы QR-кодов в транспорте многие отреагировали по-разному. В адрес руководителей транспортных предприятий поступают угрозы.

Перевозчики также просят министра внутренних дел разработать алгоритм защиты сотрудников общественного транспорта, разъяснить, какое наказание грозит тем, кто решит напасть на кондуктора, водителя или сотрудника контрольно-ревизионной службы предприятия.

На прошлой неделе Ассоциация АТП РТ направила обращение к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать им меры поддержки.

