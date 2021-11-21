В начале недели в Татарстане ожидается метель и до -10 градусов

Фото: Максим Платонов (архив)

В начале недели в Татарстане ожидаются метели, порывистый ветер и до -10 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

В понедельник, 22 января, пойдет снег. Местами прогнозируется метель, ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывами до 15-17 м/с. Ночью похолодает до -2..-7˚, днем до 0..-5˚. На дорогах гололедица, местами сильная.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во вторник ожидается небольшой снег, в отдельных районах метель, ветер западный умеренный, местами сильный порывами 15-17 м/с. Ночью ожидается похолодание до -5..-10˚, днем до — -3..-8˚.

24 ноября также прогнозируется снег. Ночью похолодает до -12..-17 градусов, днем ожидается до -7..-12˚. На дорогах гололедица.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о надвигающейся на Татарстан непогоде.

Татьяна Леухина