В Гидрометцентре рассказали о надвигающейся на Татарстан и Башкирию непогоде

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

В ближайшее время в нескольких регионах России, среди которых Татарстан и Башкортостан, ожидается непогода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



Ухудшение погоды в обеих республиках ожидается в субботу. На территории Татарстана прогнозируются снег, метель и гололедица.

В Башкортостане преимущественно будет мокрый снег — он отложится на проводах и деревьях. На дорогах гололедица и снежные заносы. Еще в республике ожидается сильный ветер — до 22 м/с, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина

Уже этой ночью в Татарстане похолодает до -3.. -8˚ С, на востоке — до -9.. -14˚ С, при прояснениях — минус 14.. -19˚ С.

Маргарита Головатенко