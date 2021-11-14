В Госдуме рассказали, кого перестанут штрафовать за отсутствие техосмотра

Законопроект об отмене обязательного техосмотра коснется примерно 50 миллионов легковых машин и мотоциклов. Если этот закон примут, то он станет базовым — а значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут только владельцев тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. Об этом пишет в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обязанность проходить ТО останется для следующих типов автомобилей:

такси;

автобусов;

грузовых машин;

служебного и коммерческого транспорта.

Как говорит Володин, прежде всего это требуется, чтобы обеспечить безопасность пассажирам и другим участникам дорожного движения. Штрафы за отсутствие диагностической карты для владельцев таких автомобилей составят 2 000 рублей, в соответствии с изменениями в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Напомним, не так давно ГИБДД отключила портал госуслуг Татарстана от базы штрафов, а значит, СМС-оповещения о нарушениях перестали приходить татарстанцам. Результаты фотофиксации на нем стали недоступны для просмотра.



Людмила Губаева