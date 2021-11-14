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В Госдуме рассказали, кого перестанут штрафовать за отсутствие техосмотра

10:31, 14.11.2021 1
В Госдуме рассказали, кого перестанут штрафовать за отсутствие техосмотра
Фото: auto-pravda.online

Законопроект об отмене обязательного техосмотра коснется примерно 50 миллионов легковых машин и мотоциклов. Если этот закон примут, то он станет базовым — а значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут только владельцев тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. Об этом пишет в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Обязанность проходить ТО останется для следующих типов автомобилей:

  • такси;
  • автобусов;
  • грузовых машин;
  • служебного и коммерческого транспорта.

Как говорит Володин, прежде всего это требуется, чтобы обеспечить безопасность пассажирам и другим участникам дорожного движения. Штрафы за отсутствие диагностической карты для владельцев таких автомобилей составят 2 000 рублей, в соответствии с изменениями в КоАП, которые вступят в силу с 1 марта 2022 года.

Напомним, не так давно ГИБДД отключила портал госуслуг Татарстана от базы штрафов, а значит, СМС-оповещения о нарушениях перестали приходить татарстанцам. Результаты фотофиксации на нем стали недоступны для просмотра.

Людмила Губаева
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:54
    "отключила портал госуслуг Татарстана от базы штрафов". Я смотрел на портале Татарстана. Там фото не было. Посмотрел на портале РФ, но там тоже не было.
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