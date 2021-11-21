В автобусах Казани начали появляться объявления о том, что без QR-кода вход запрещен

Фото: соцсети

В автобусах Казани уже начали появляться объявления о том, что вход без QR-кода запрещен. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

QR-коды для проезда в общественном транспорте Казани необходимо будет предъявлять с завтрашнего дня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Вчера транспортные предприятия Казани получили оборудование. На все телефоны начали устанавливать приложения для проверки QR-кодов, сим-карты, заряжать аккумуляторы, тестировать оборудование.

В Ассоциации транспортных предприятии Татарстана подробно рассказали, как будет действовать система QR-кодов. Детали — в материале «Реального времени».