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Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США

20:18, 19.11.2021
Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США
Фото: wikipedia.org

Президент США Джо Байден вернулся к своим обязанностям после колоноскопии под анестезией, сообщает «РИА Новости».

На время плановой процедуры полномочия президента страны, были в соответствии с конституцией переданы вице-президенту Камале Харрис.

Фото: whitehouse.gov

Сегодня стало известно, что американский президент передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться в больнице под анестезией. Это первый случай с момента прихода к власти администрации Байдена, когда он передавал полномочия вице-президенту. Впервые в США главой государства стала женщина, пусть и на непродолжительный срок.

Маргарита Головатенко
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