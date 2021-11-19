Байден вернулся к исполнению обязанностей президента США
Президент США Джо Байден вернулся к своим обязанностям после колоноскопии под анестезией, сообщает «РИА Новости».
На время плановой процедуры полномочия президента страны, были в соответствии с конституцией переданы вице-президенту Камале Харрис.
Сегодня стало известно, что американский президент передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться в больнице под анестезией. Это первый случай с момента прихода к власти администрации Байдена, когда он передавал полномочия вице-президенту. Впервые в США главой государства стала женщина, пусть и на непродолжительный срок.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым