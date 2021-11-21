Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до +1 градуса
В воскресенье, 21 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода, снег. В отдельных районах метель.
Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Максимальная температура воздуха днем составит -2... +1 градусов. В Казани ожидается от +1 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -1 до +1 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, снежная каша.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым