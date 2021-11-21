Новости общества

07:09 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до +1 градуса

06:23, 21.11.2021
Сегодня в Татарстане ожидается метель, порывистый ветер и до +1 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В воскресенье, 21 ноября, в Татарстане прогнозируется облачная погода, снег. В отдельных районах метель.

Ветер юго-восточный с переходом на западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит -2... +1 градусов. В Казани ожидается от +1 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -1 до +1 градусов. На дорогах гололедица, местами снежные заносы, снежная каша.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также