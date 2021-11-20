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В Татарстане ограничили движение междугородних автобусов из-за непогоды

19:54, 20.11.2021
В Татарстане ограничили движение междугородних автобусов из-за непогоды
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане ввели ограничения движения междугородних автобусов из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Ограничения ввели с 18:00 20 ноября.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня и завтра в республике прогнозируется снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 20 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.

О неблагоприятных ситуациях на дорогах нескольких регионов предупредили в Госавтоинспекции России. Водителям напомнили, что в случае непогоды необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесТранспортАвто Татарстан

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