В Татарстане ограничили движение междугородних автобусов из-за непогоды
В Татарстане ввели ограничения движения междугородних автобусов из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.
Ограничения ввели с 18:00 20 ноября.
Сегодня и завтра в республике прогнозируется снег, метель с существенным ухудшением видимости, усиление ветра до 20 м/с. На дорогах возможно образование гололедицы и снежных заносов.
О неблагоприятных ситуациях на дорогах нескольких регионов предупредили в Госавтоинспекции России. Водителям напомнили, что в случае непогоды необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
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