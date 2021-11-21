Сегодня днем казанские улицы очищать от снега будут 228 единиц спецтехники

Сегодня днем в столице Татарстана на уборку улиц от снега выйдут 228 единиц специальной техники и 448 дорожных рабочих. Об этом сообщает мэрия Казани.

На ряде городских улиц вывезут снег силами 55 комбинированных дорожных машин, 66 тракторных щеток, 32 самосвала, 38 фронтальных погрузчиков, 30 МКСМ «Барсик» и других видов техники.

Фото: Максим Платонов

Этой ночью город от снега очищали 191 единица спецтехники и 41 дорожный рабочий. Как рассказали в Комитете внешнего благоустройства, городские улицы посыпали и размели с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток.

Диана Жиленкова