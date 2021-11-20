В Казани на ночную уборку снега вышла 191 единица спецтехники

В Казани в ночь на 21 ноября на очистку улиц от снега выйдут 191 единица спецтехники и 41 дорожный рабочий. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Для уборки улиц задействуют 77 комбинированных дорожных машин (КДМ), 59 тракторных щеток, 12 самосвалов, 31 фронтальный погрузчик, 3 МКСМ «Барсик» и другие виды техники.

На ряде улиц проведут посыпку и разметание с применением комбинированных дорожных машин и тракторных щеток, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Казанцев попросили не парковать автомобили вдоль проезжей части, так как они могут помешать работе спецтехники.

Сегодня вечером в Татарстане ввели ограничения движения междугородних автобусов из-за непогоды.

