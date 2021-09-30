Бастрыкин поручил создать кафедры по расследованиям киберпреступлений на базе ведомственных академий

На базе Санкт-Петербургской и Московской академий Следкома России создадут специализированные подразделения — кафедры информационных технологий и организации расследований киберпреступлений, такое поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.



Такая мера связана с возросшим количеством киберпреступлений. В ведомственных академиях уже подбирают преподавателей, обновляют образовательные программы и создают учебно-практические полигоны. Также разрабатываются новые учебные курсы, подготовлено новое учебное пособие, сообщает СК РФ.

Фото: realnoevremya.ru

Потери россиян от действий кибермошенников в I квартале текущего года составили почти 2,9 млрд рублей. Это примерно в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Центробанк связывает рост кибермошенничества с активным переходом людей на дистанционный формат потребления продуктов и услуг.

Маргарита Головатенко