За прошедшие сутки в Казани поймали восемь водителей, управлявших машиной в алкогольном опьянении

Фото: Максим Платонов

В минувшую субботу в Казани произошло три ДТП с пострадавшими, из них одно столкновение и два наезда на пешехода. Также в городе случилось 89 автомобильных аварий с материальным ущербом, сообщает телеграм-канал городской ГИБДД.

За прошедшие сутки инспекторы поймали восемь водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом виде, а также шесть автолюбителей, у которых и вовсе не было водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили еще шесть горожан.

Фото: Ринат Назметдинов

Вчера в Госавтоинспекции водителей предупредили об ухудшении погодных условий на дорогах Татарстана. Автовладельцам рекомендовали отказаться от дальних поездок, в особенности в ночное время, а также избегать опасных маневров на дорогах.

Диана Жиленкова