Госавтоинспекция предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Татарстана

Госавтоинспекция предупредила водителей о неблагоприятных погодных условиях на дорогах Татарстана. Также сложная ситуация наблюдается на дорогах Мордовии, Чувашии, Хабаровского края, Нижегородской, Пензенской и Сахалинской областях.

Сейчас в регионах России отмечается ухудшение погодных условий — резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков, отмечается на сайте МВД по РФ.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции работают на проблемных участках трасс, экипажи ДПС сопровождают снегоуборочную технику для ее беспрепятственного проезда, принимают меры для ликвидации автомобильных заторов и нормализации движения.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Водителям напомнили, что в случае непогоды необходимо неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. При возможности Госавтоинспекция призвала воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно ночью, и вовсе отказаться.

Этим утром в Балахнинском районе Нижегородской области перевернулся автобус с 34 пассажирами. Пострадали 13 человек.



Татьяна Леухина