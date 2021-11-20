Сурков рассказал о нарастании угрозы дестабилизации политической ситуации в России

В России нарастает угроза «необратимой дестабилизации» политической ситуации. Такое мнение выразил бывший первый замглавы администрации президента Владислав Сурков в своей статье для сайта «Актуальные комментарии».



Согласно второму закону термодинамики, энтропия (мера хаотической составляющей системы) в замкнутой системе возрастает. Социальная физика и политическая динамика имеют свой инструмент для поддержания мирового порядка — сильнодействующую государственность, которая способна сдерживать социальную энтропию.



По мнению Суркова, в начале XXI века российская политическая система остановила возникший социальный хаос, «вытащила травмированную страну из-под завалов перестройки» и уже в течение двадцати лет сохраняет стабильность.



— Вертикаль, порядок и скрепы гарантированы. Эти годы точно когда-нибудь станут вспоминать как золотой век, — добавил политик.

Сейчас «разгерметизация системы» чревата неконтролируемыми выбросами гражданского раздражения и способна привести к необратимой дестабилизации.

В октябре президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» на тему «Ответственность за будущее и мировое лидерство», заявил, что существующая модель капитализма исчерпала себя. Повсеместно, даже в богатых странах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству, считает глава государства. В первую очередь речь идет о неравных возможностях.