В Казани транспортными картами с 22 ноября не смогут пользоваться 26,8 тысяч пенсионеров

В Казани с 22 ноября транспортной картой не смогут воспользоваться 26,8 тысяч человек старше 60 лет. В столице Татарстана такую карту имеют 261 тыс. пенсионеров.

Таким образом, действие транспортной карты приостановят более 10% пенсионеров Казани.

Почти 27 тысяч пенсионеров в Казани не имеют QR-кода. Остальные же либо уже сделали прививку, либо имеют медотвод, либо не стали вносить средства на карту за ноябрь, потому что не планировали поездку, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня перевозчики рассказали подробности того, как будут проверяться QR-коды в общественном транспорте Казани. Сегодня они получили специальные устройства для проверки сертификатов. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина