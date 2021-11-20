В Казани транспортными картами с 22 ноября не смогут пользоваться 26,8 тысяч пенсионеров
В Казани с 22 ноября транспортной картой не смогут воспользоваться 26,8 тысяч человек старше 60 лет. В столице Татарстана такую карту имеют 261 тыс. пенсионеров.
Таким образом, действие транспортной карты приостановят более 10% пенсионеров Казани.
Почти 27 тысяч пенсионеров в Казани не имеют QR-кода. Остальные же либо уже сделали прививку, либо имеют медотвод, либо не стали вносить средства на карту за ноябрь, потому что не планировали поездку, сообщается на сайте мэрии столицы РТ.
Сегодня перевозчики рассказали подробности того, как будут проверяться QR-коды в общественном транспорте Казани. Сегодня они получили специальные устройства для проверки сертификатов. Все подробности — в материале «Реального времени».
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