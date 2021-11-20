В России зафиксировали 37 120 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 37 120 новых случаев заражения COVID-19. За все время пандемии в стране заразились коронавирусом 9 294 188 человек.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, выздоровели еще 36 172 пациента, всего выписали 7 992 426 россиян. Коронавирус унес жизни еще 1 254 граждан РФ, всего от COVID-19 скончались 262 843 человека.

Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки проведено 572 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 1 898 781 человек.

Диана Жиленкова