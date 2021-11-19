УНИКС обыграл «Альбу» со счетом 85:71

Казанский баскетбольный клуб УНИКС обыграл немецкую «Альбу» в матче Евролиги, встреча завершилась счетом 85:71 в пользу казанцев.

Самый результативный игрок встречи в составе УНИКСа — Марио Хезонья, он набрал 22 очка. Еще в казанском составе дебютировал Янис Тимма, он набрал три очка за 8 минут и 8 секунд на паркете.

У «Альбы» отличился Жан-Марк Кумадже, выполнив дабл-дабл из 12 очков и 12 подборов.

О самой сенсационной победе казанской команды в нынешнем сезоне Евролиги читайте в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко