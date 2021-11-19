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Байден временно передаст полномочия вице-президенту Харрис

18:17, 19.11.2021
Байден временно передаст полномочия вице-президенту Харрис
Фото: kremlin.ru

Президент США Джо Байден передаст полномочия вице-президенту Камале Харрис, пока будет находиться в больнице под анестезией, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Это первый случай с момента прихода к власти администрации Байдена, когда он передает полномочия вице-президенту. Впервые в США главой государства станет женщина, пусть и на непродолжительный срок.

Фото: whitehouse.gov

Байден отправится в медицинский центр Уолтера Рида на медосмотр — ему сделают плановую колоноскопию, сообщает «РИА Новости».

Кандидат в президенты США Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис стали обладателями звания «Человек года» по версии американского журнала Time в 2020 году.

Маргарита Головатенко
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