В Казани вечером в пятницу 8-балльные пробки

В Казани вечером в пятницу, 19 ноября, наблюдаются пробки на дорогах, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сразу две аварии произошло на ул. Николая Ершова, еще по одной — на ул. Вишневского, ул. Аграрной, на ул. Большой Крыловке и ул. Петра Витера. На этих участках движение осложнено.

Сильные пробки на ул. Право-Булачной, ул. Марселя Салимжанова, ул. Карла Маркса, ул. Гвардейской, ул. Аграрной, пр. Победы и на Мамадышском тракте.

Вчера вечером в Казани пробки тоже достигали 8 баллов.

Маргарита Головатенко