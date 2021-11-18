В Казани вечером пробки достигли 8 баллов

В Казани вечером в понедельник на дорогах наблюдаются 8-балльные пробки, таковы данные сервиса «Яндекс.Карты».

На дорогах — большое количество аварий: на ул. Павлюхина, ул. Тихомирнова, сразу две — на ул. Николая Ершова, столько же — на просп. Победы. Еще аварии на ул. Патриса Лумумбы, ул. Чистопольской, на Сибирском тракте.

Из-за аварий дорожная ситуация сильно осложнилась, на дорогах образовались заторы. Хуже всего ситуация на ул. Академика Арбузова, просп. Ямашева и просп. Победы. Осложнено движение на ул. академика Завойского и ул. Ломжинской, ул. Аделя Кутуя и в центре города — на ул. Право-Булачной и ул. Тихомирнова.

8-балльные пробки в городе наблюдались во вторник.

Маргарита Головатенко