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Сборная России проиграла сборной Хорватии в заключительном матче отборочного цикла ЧМ-2022

18:55, 14.11.2021

Сборная России по футболу проиграла сборной Хорватии в заключительном матче отборочного цикла ЧМ-2022, сообщает RT.

Вчтреча завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 81-й минуте в свои ворота забил Федор Кудряшов.

Так, сборная не смогла попасть на чемпионат мира по футболу напрямую. теперь команда России будет пытаться пробиться на мундиаль через стыковые матчи, где 12 сборных будут бороться за три путевки на турнир.

Маргарита Головатенко
СпортФутбол

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