После смерти отравившейся метанолом девушки СК вышел с ходатайством об аресте фигуранта дела

Фото: Максим Платонов

Следком вышел с ходатайством об аресте до 16 января 2022 года фигуранта дела о массовом отравлении студентов метанолом Ирека Галеева после смерти одной из потерпевших. Об этом сообщают источники «Реального времени».

Материал поступил в Советский райсуд Казани, Галеева уже доставили в зал заседаний. Следователь попросил закрыть заседание, но судья отказал.

Прокурор просит отказать в ходатайстве следствия, адвокат его поддержал.

Галеев подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 статьи 238 УК РФ — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших за собой смерть человека.

В Казани в результате массового отравления студентов метанолом пострадали 15 человек. В начале недели компания отдыхала в одном из частных домов в поселке Салмачи. Они купили контрафактный алкоголь у одного из сбытчиков, однако по ошибке вместо него выпили «незамерзайку». Пострадавшими оказались молодые люди 1999—2003 годов рождения.