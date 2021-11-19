На Байконур прибыли космические туристы впервые за 12 лет

Сегодня на космодром Байконур для подготовки к полету вылетели космические туристы — японцы Щун Огисо, миллиардер Юсаку Маэзава и его помощник Йозо Хирано. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Кроме японцев, в составе космического экипажа — космонавты «Роскосмоса» Александр Мисуркин и Александр Скворцов. Старт полета пилотируемого корабля «Союз МС-20» запланирован на 8 декабря. До этого участники будут заниматься подготовкой к нему почти три недели.

Утро экипажа в день отлета на Байконур проходит стандартно уже много лет. Сначала его участники завтракают в кругу коллег, друзей и родственников, затем идет торжественное шествие по аллее к стеле Ленина, традиционное фотографирование и ответы на вопросы журналистов. Проводить туристов пришли руководство и сотрудники ЦПК, представители космических агентств и компании космического туризма, а также космонавты и их семьи.

Фото: pixabay.com

Несколько дней назад американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Атлантическом океане. Он был запущен на орбиту в сентябре.



Дарья Акимова