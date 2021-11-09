Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами успешно приводнился у побережья США

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Американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon, разработанный компанией SpaceX, с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился в Атлантическом океане, сообщает RT.



Капсула корабля с астронавтами вслед за раскрытием всех парашютов приводнилась к побережью 8 ноября в 22.33 по времени Восточного побережья США в Мексиканском заливе.

На борту находились астронавты NASA Меган Макартур, Шейн Кимбро и астронавт Европейского космического агентства (ESA) Томас Песке, а еще астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Так завершился второй регулярный полет корабля на орбиту.

Фото: vk.com/roscosmos

В сентябре SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon на орбиту с гражданским экипажем.

Известно, что NASA готовит соглашение с «Роскосмосом» о перекрестных полетах. Ожидается, что российский космонавт полетит на американском корабле осенью 2022 года.

Маргарита Головатенко