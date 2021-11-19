В Татарстане на церемонию «Спортсмен года 2021» направят 3,7 млн рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане объявили тендер на проведение церемонии «Спортсмен года 2021» за 3,7 млн рублей. Он появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Минспорта республики. Мероприятие финансируется из бюджета РТ. Согласно техзаданию, исполнителю понадобится организовать торжественную церемонию, найти и подготовить для мероприятия концертный зал, организовать питание и чайный стол для почетных гостей церемонии, разработать дизайн оформления мероприятия, подготовить полиграфическую и сувенирную продукцию, закупить цветы и предоставить услуги технического, звукового, светового обеспечения и спецэффекты.

Прием заявок ведется до 30 ноября 2021 года. Само мероприятие пройдет 20 декабря того же года.

Фото: realnoevremya.ru

В конце октября Минспорта РТ опубликовало тендер на проведение Всероссийских соревнований по танцевальному спорту «Кубок Казанского Кремля» за 7,1 млн рублей.



Дарья Акимова