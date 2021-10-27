В столице Татарстана пройдет «Кубок Казанского Кремля» по танцам за 7,1 миллион рублей

В Казани проведут Всероссийские соревнования по танцевальному спорту «Кубок Казанского Кремля» за 7,1 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Заказчиком выступило Минспорта РТ. Заявку на участие в тендере можно подать до 2 ноября. Соревнование пройдут с 19 по 22 ноября 2021 года. Согласно техническому заданию, организаторы должны обеспечить питанием членов оргкомитета и делегаций. Также они организуют кофе-брейки для тренеров, судей, организаторов. Кроме того, будут накормлены волонтеры. Организаторы мероприятия займутся транспортным обеспечением и торжественным приемом. Запланированы официальные церемонии открытия и закрытия. Будет закуплено 3 тыс. бутылок питьевой воды, объемом 0,5 л.

В прошлом году во Дворце единоборств «Ак Барс» прошли соревнования по танцевальному спорту на Кубок Казанского кремля — 2020. На них собрались больше тысячи спортсменов со всей России, самое большое представительство было у Татарстана — 345 танцоров.



Алексей Нечаев