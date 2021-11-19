Эксперты прогнозируют рост средней ипотечной ставки до 10% к концу года

В России до 8,87% выросли средние ипотечные ставки в России на новостройки без учета льготных программ. Средние ставки на вторичное жилье выросли до 9,26%, на рефинансирование — до 8,66%. Об этом рассказал руководитель аналитического центра Дом.РФ Михаил Гольдберг.

В России в феврале 2020 года средняя ставка на первичное жилье составляла 8,59%, на вторичное — 8,86%. На фоне смягчения денежно-кредитной политики ЦБ в течение года процентные ставки снижались.

Эксперт ипотечного рынка Андрей Бархота считает, что до конца 2021 года средние ипотечные ставки могут достичь 10% или даже превысить это значение. Это связано с подорожанием кредитов, пишут «Известия». В случае дальнейшего роста ставки ЦБ в 2022 году ставки превысят 10%.



Ранее глава банка Герман Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для многих россиян.

Ольга Шагиева