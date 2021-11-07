Греф назвал ипотеку единственным способом купить жилье для многих россиян

На сегодняшний день ипотека — единственный способ покупки жилья для большинства россиян. Несмотря на рост цен доступность жилья для граждан сохраняется: есть широкий спектр программ с господдержкой на «первичку», а Сбербанк со своей стороны стремится держать ставки на приемлемом уровне, заявил глава банка Герман Греф.

Спрос на ипотеку стабильно растет. В 2021 году Сбербанк выдал ипотечных кредитов более чем на 2 триллиона рублей. Это на 60% больше, чем за девять месяцев прошлого года. В то же время ипотека на новостройки в портфеле выданных банком кредитов на протяжении ряда месяцев составляет не более 25%, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В середине октября Татарстан вошел в список регионов с наибольшим количеством льготных ипотечных кредитов.

Татьяна Леухина