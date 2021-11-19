Повышение прожиточного минимума и МРОТ затронет 19 млн россиян

Повышение прожиточного минимума и выплат, которые от него зависят, затронет 16 млн россиян. Повышение уровня МРОТ коснется 3 млн занятых россиян, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

От индексации прожиточного минимума зависят практически все социальные пособия детям и федеральная и региональная доплата к пенсии и страховые выплаты, выплачиваемые по больничным листам.

«В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан. Повышение МРОТ также затронет заработные платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики. Это порядка 3 млн наших граждан», — приводит ее слова ТАСС.

Решение о повышении прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году в четверг принял президент РФ Владимир Путин. Решение принято в связи с ростом инфляции. Прожиточный минимум в следующем году вырастет на тысячу рублей — до 12 654 рублей, МРОТ поднимется на 8,6% — до 13 870 рублей в месяц. На повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году из федерального бюджета направят порядка 30 млрд рублей.



Ольга Шагиева