Путин поручил увеличить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году

Президент России Владимир Путин распорядился повысить прожиточный минимум и МРОТ в 2022 году, сообщает ТАСС.



Так, прожиточный минимум в следующем году вырастет на тысячу рублей — до 12 654 рубля, МРОТ поднимется на 8,6% — до 13 тысяч 870 рублей в месяц.

Путин отметил, что заложенной в проекте федерального бюджета на 2022 год индексации прожиточного минимума на 2,5% недостаточно, поэтому ее следует увеличить на 8,6%. Президент РФ в ближайшие дни внесет в Думу поправки об увеличении МРОТ и прожиточного минимума.

Фото: kremlin.ru

В сентябре премьер-министр России Михаил Мишустин анонсировал повышение зарплаты почти 3 миллионов граждан за счет повышения МРОТ до 13,6 тысячи рублей.

Маргарита Головатенко