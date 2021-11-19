Вечером в Казани из окна выпал мужчина

Сегодня вечером в Казани с высоты упал мужчина. Он упал на козырек одного из жилых домов на улице Глушко и скончался, сообщает «Татарстан-24».



Как прокомментировали соседи погибшего, у мужчины не было проблем с алкоголем. Он жил с матерью и лечился от онкологии — в последние месяцы с трудом передвигался и сильно исхудал.

В ноябре в Казани из окна дома по адресу: Горьковское шоссе, 15 выпал ребенок. Прокуратура тогда взяла на контроль ход доследственной проверки по этому факту.

Маргарита Головатенко