Вечером в Казани из окна выпал мужчина
Сегодня вечером в Казани с высоты упал мужчина. Он упал на козырек одного из жилых домов на улице Глушко и скончался, сообщает «Татарстан-24».
Как прокомментировали соседи погибшего, у мужчины не было проблем с алкоголем. Он жил с матерью и лечился от онкологии — в последние месяцы с трудом передвигался и сильно исхудал.
В ноябре в Казани из окна дома по адресу: Горьковское шоссе, 15 выпал ребенок. Прокуратура тогда взяла на контроль ход доследственной проверки по этому факту.
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