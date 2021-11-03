Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту падения ребенка из окна в Казани

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Кировского района Казани взяла на контроль ход доследственной проверки по факту падения ребенка из окна. Об этом сообщил «Реальному времени» врио помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Динар Чуркин.

3 ноября 2021 года около 12.25 из окна квартиры на 6-м этаже в Казани выпал ребенок. Мальчик погиб на месте от полученных травм. По предварительным данным, малолетний ребенок самостоятельно открыл окно и выпал из него.

Фото: прокуратура РТ

Выяснилось, что мальчик находился в квартире с матерью, отец был на работе. На место происшествия выезжал прокурор Кировского района города Эльдар Сабиров.

Проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.

Сегодня сообщалось, что в Казани из окна дома по адресу Горьковское шоссе, 15 выпал ребенок.