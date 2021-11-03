Прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки по факту падения ребенка из окна в Казани
Прокуратура Кировского района Казани взяла на контроль ход доследственной проверки по факту падения ребенка из окна. Об этом сообщил «Реальному времени» врио помощника прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Динар Чуркин.
3 ноября 2021 года около 12.25 из окна квартиры на 6-м этаже в Казани выпал ребенок. Мальчик погиб на месте от полученных травм. По предварительным данным, малолетний ребенок самостоятельно открыл окно и выпал из него.
Выяснилось, что мальчик находился в квартире с матерью, отец был на работе. На место происшествия выезжал прокурор Кировского района города Эльдар Сабиров.
Проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются.
Сегодня сообщалось, что в Казани из окна дома по адресу Горьковское шоссе, 15 выпал ребенок.ОбществоПроисшествия Татарстан
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