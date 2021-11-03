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В Казани из окна выпал ребенок

12:38, 03.11.2021
В Казани из окна выпал ребенок
Фото: realnoevremya.ru

В Казани из окна дома по адресу Горьковское шоссе, 15 выпал ребенок, сообщает с места событий «Татарстан-24».

Ребенок упал с шестого этажа на козырек магазина, расположенного на первом этаже здания. Сейчас врачи сражаются за его жизнь в карете скорой медицинской помощи.

Известно, что ребенок находится в крайне тяжелом состоянии.

В сентябре следственные органы возбудили уголовные дела по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности после падения трехлетнего и двухлетнего детей в Набережных Челнах.

Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан

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