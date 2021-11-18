Сбившего семейную пару на Тэцевской в Казани отправили в СИЗО

Фото: кадр видео

В Казани водителя, сбившего 16 ноября на пешеходном переходе семейную пару, отправили в СИЗО на два месяца — до 16 января, сообщают новости телеканала ТНВ.



По материалам дела, обвиняемый в тяжком преступлении 50-летний Максим Вандышев сел за руль пьяным, ехал на высокой скорости и вовремя пешеходов не увидел. Ходатайство о заключении уроженца Иркутской области под стражу поддержал прокурор. Вандышев ранее судим не был, женат, воспитывает двоих детей восьми и 15 лет.

Адвокат сообщил об аневризме в головном мозге у подзащитного, однако более мягкой меры пресечения никто не просил. Вандышев вину признал. У погибших сиротами остались двое детей, сейчас они находятся у родственников. Младшему ребенку — девять лет.

На этом переходе ДТП — далеко не первое. Рядом с ним — проходная казанского вертолетного завода — травмы на перекрестке получали и работники КВЗ. Поток пешеходов и автомобилей за последние годы вырос. Заводчане в конце прошлого года уже обращались в районную администрацию с просьбой об установке светофора, но получили отказ. ГИБДД после последнего летального случая предписало исполкому установить в этом месте искусственные неровности.

На кадрах аварии видно, что мужчина и женщина переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Иномарка сбила их на высокой скорости, водитель даже не попытался притормозить перед переходом.

Маргарита Головатенко