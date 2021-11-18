Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы
Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в кабмине ФРГ.
Отказ канцлер обосновала тем, что проблема миграционного кризиса — европейская проблема, и Германия не решает ее в одиночку.
Вчера Лукашенко и Меркель провели второй за неделю телефонный разговор, в ходе которого пришли к выводу, что проблему миграционного кризиса должны решать Белоруссия и Евросоюз.
Первый телефонный разговор по вопросу миграционного кризиса состоялся 15 ноября. В разговоре обсуждались перспективы разрешения миграционного кризиса, чтобы не допустить эскалации на границе.
Накануне Лукашенко обсуждал ситуацию на границе с президентом РФ Владимиром Путиным.
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