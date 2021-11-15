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Лукашенко и Меркель обсудили миграционный кризис на границе

22:19, 15.11.2021
Лукашенко и Меркель обсудили миграционный кризис на границе
Фото: wikimedia.ru

Состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает БЕЛТА.

В разговоре обсуждались перспективы разрешения миграционного кризиса, чтобы не допустить эскалации на границе. Еще обсуждался вопрос оказания гуманитарной помощи беженцам. Разговор в общей сложности длился около 50 минут.

Стороны договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.

Маргарита Головатенко
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