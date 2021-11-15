Лукашенко и Меркель обсудили миграционный кризис на границе
Состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщает БЕЛТА.
В разговоре обсуждались перспективы разрешения миграционного кризиса, чтобы не допустить эскалации на границе. Еще обсуждался вопрос оказания гуманитарной помощи беженцам. Разговор в общей сложности длился около 50 минут.
Стороны договорились о дальнейших контактах с целью разрешения ситуации.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном.
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