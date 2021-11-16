Президенты Белоруссии и России обсудили ситуацию на белорусско-польской границе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и глава России Владимир Путин провели телефонный разговор, основной темой которого стала ситуация на белорусско-польской границе. Также главы государств обсудили совместные действия по обороне границ Союзного государства. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Еще одной темой обсуждения стала ситуация на Украине и внеплановые учения Украины и США у границ РФ и в Черном море. Владимир Путин рассказал коллеге о ситуации в Черном море в целом. В свою очередь Лукашенко проинформировал о недавнем телефонном разговоре с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель.

Фото: kremlin.ru

Вчера главной темой телефонного разговора Лукашенко с Меркель стало обсуждение перспектив разрешения миграционного кризиса и вопрос оказания гуманитарной помощи беженцам. В общей сложности разговор длился около 50 минут.

Диана Жиленкова