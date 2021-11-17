Лукашенко и Меркель договорились о действиях в решении вопроса миграционного кризиса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и и. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провели второй за неделю телефонный разговор, в ходе которого пришли к выводу, что проблему миграционного кризиса должны решать Белоруссия и Евросоюз.



Стороны подробно обсудили проблему беженцев и пришли к пониманию дальнейших действий в решении вопросов с мигрантами на границе. Уполномоченные сторонами должностные лица немедленно вступят в переговоры с целью решения проблем, сообщает «БелТА».

Первый телефонный разговор по вопросу миграционного кризиса состоялся 15 ноября. В разговоре обсуждались перспективы разрешения миграционного кризиса, чтобы не допустить эскалации на границе.

Вчера Лукашенко обсудил ситуацию на границе с президентом РФ Владимиром Путиным.

Маргарита Головатенко