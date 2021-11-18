В Минздраве допустили применение вакцины «Спутник Лайт» для вакцинации и ревакцинации
Вакцину «Спутник Лайт» можно применять как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для ревакцинации, заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
По его словам, для первичной вакцинации граждан старше 60 лет рекомендовано применять препарат «Спутник V».
В регионы России направлены дополнительные объемы вакцин «Спутник Лайт» и «Спутник V», сообщает RT.
В конце ноября министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что вакцина «Спутник Лайт» должна использоваться только для ревакцинации.
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